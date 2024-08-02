نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: أستون فيلا يضم لوكاكو من تشيلسي وميرور: أرسنال قريب من نجم إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 2-8-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ويقترب وست هام من التوقيع المزدوج مع مهاجم بوروسيا دورتموند وألمانيا نيكلاس فولكروج، 31 عامًا، ومهاجم ليدز الهولندي كريسينسيو سامرفيل، 22 عامًا. (سكاي سبورتس)

أرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد مهتمون جميعًا بلاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو البالغ من العمر 29 عامًا، والذي أصبح وكيلًا حرًا بعد مغادرة يوفنتوس. (جازيتا، بالإيطالية)

أستون فيلا يضم لوكاكو

توصل أستون فيلا إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يريد الانضمام إلى نابولي أنطونيو كونتي. (لاجازيتا)

وافق وست هام على الشروط الشخصية للتعاقد مع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا، 26 عامًا، لكنه لم يتفق بعد على الرسوم مع مانشستر يونايتد، الذي يريد 18 مليون جنيه إسترليني بدلًا من 10 ملايين جنيه إسترليني المعروضة. (سكاي سبورتس ألمانيا)

فولهام في محادثات متقدمة للتعاقد مع قلب دفاع فياريال الإسباني خورخي كوينكا، 24 عامًا، مقابل 6.7 مليون جنيه إسترليني. (ستاندارد)

نابولي لديه عرض بقيمة 12 مليون يورو (10.2 مليون جنيه إسترليني) جاهز للاعب خط وسط برايتون واسكتلندا البالغ من العمر 23 عامًا بيلي جيلمور وينتظر اللاعبين لمغادرة النادي قبل تقديمه. (سكاي سبورتس إيطاليا)

أرسنال قريب من نجم إسبانيا

أرسنال قريب من صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني ميكيل ميرينو البالغ من العمر 28 عامًا من ريال سوسيداد. (ميرور)

توصلت روما إلى اتفاق مع جيرونا للتعاقد مع مهاجم أوكرانيا أرتيم دوفبيك، 27 عامًا، مقابل 28.8 مليون جنيه إسترليني - مع اهتمام ميلان بالتعاقد مع مهاجم روما الإنجليزي تامي أبراهام، 26 عامًا. (ريبوبليكا، باللغة الإيطالية)

ستسحب شتوتغارت اهتمامها بمهاجم برايتون الألماني دينيز أونداف، 28 عامًا، وتنظر في أهداف جديدة قريبًا إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع ألبيون. (كيكر، باللغة الألمانية)

نيوكاسل في محادثات متقدمة مع شيفيلد يونايتد للتعاقد مع مهاجم بليدز الدنماركي ويليام أوسولا البالغ من العمر 20 عامًا مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني مبدئيًا. (تيلجراف)

سيرفض لايبزيغ عرضًا ثانيًا من برشلونة للاعب خط الوسط الإسباني داني أولمو البالغ من العمر 26 عامًا. (سبورت)

أبدت أندية بريستول سيتي وستوك سيتي وبرمنجهام سيتي اهتمامها بالتعاقد مع المدافع الأيرلندي لوك ماكنالي، 24 عامًا، من نادي بيرنلي. (فوتبول إنسايدر)