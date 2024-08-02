نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد دوت الخليج الرياضي.. الأهلي يقدم عرض بـ600 ألف دولار لضم نجم حسنية أغادير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي، العمل على تدعيم مركز الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعويضا للنجم التونسي، على معلول بعد إصابتة بوتر أكيليس هذا الموسم.

ودخل المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي بقوة على طاولة مفاوضات القلعة الحمراء هذا الموسم، إلا أن المفاوضات باتت بالفشل بسبب مبالغة النادي الروسي في المطالبات المالية.

- الأهلي يفاوض جمال شماخ

وكشف مصدر قريب داخل نادي حسنية اغادير المغربي، حقيقة ما تردد مؤخرا عن اهتمام النادي الأهلي بضم الظهير الأيسر جمال الشماخ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" يوجد عرض رسمي من الأهلي بقيمة 600 ألف دولار، لضم اللاعب هذا الصيف، لتدعيم مركز الظهير الأيسر".

وتابع:" وكيل اللاعب أكد تمسك الشماخ بالانتقال إلى الأهلي في الموسم الحالي، إلا أن تأتي العائق الوحيد، وهو رفض المدير الفني عبد الهادي السكتيوي، الاستغناء عن اللاعب هذا الموسم بأي مقابل.

على جانب آخر، يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي على الظهير الأيمن، كريم فؤاد، كبديل لمعلول في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الحالي لتعويض غيابه المؤثر.

