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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية مباشر دون تقطيع | ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية مباشر دون تقطيع | ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.. يترقب عشاق كرة القدم العربية، وخاصة جماهير منتخب أسود الأطلس، المباراة المرتقبة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، التي تقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تأتي هذه المباراة بعد أداء مذهل من المنتخب المغربي، الذي تمكن من تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين وتعادل، حيث فاز على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى، وخسر بصعوبة في الجولة الثانية بنتيجة 2-1، ثم سحق منتخب العراق بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة.

من ناحية أخرى، تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كوصيف المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، حيث جاءت خلف فرنسا المتصدرة. تقام فعاليات أولمبياد باريس 2024 بنسختها رقم 33، والتي بدأت في 26 يوليو الماضي وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب ضد أمريكا اليوم الجمعة، الموافق 2 أغسطس. تأتي هذه المباراة وسط تطلعات كبيرة من الجماهير لمتابعة منتخب الأسود الذي يقدم مستويات رائعة في البطولة.

موعد مباراة منتخب المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 سيكون اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الجاري وستنطلق المباراة:

في تمام الساعة الـ 2 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بينما في تمام الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت.

وفي تمام الساعة الـ 5 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في أولمبياد باريس 2024

تُنقل مباراة المغرب ضد أمريكا على مجموعة من القنوات المجانية، مما يتيح لجمهور عريض متابعة هذا الحدث الرياضي المرتقب. ومن بين القنوات الناقلة لهذه المباراة نجد قناة بي إن ماكس 1، والقناة السادسة الشبابية الجزائرية، وقناة المغربية الرياضية. ولكل قناة من هذه القنوات ترددها الخاص وإعداداتها الفنية التي يمكن للمشاهد ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص به لمتابعة المباراة بجودة عالية.

جدول الترددات

القناة التردد (MHz) معدل الترميز (Ksps) الاستقطاب معامل التصحيح بي إن ماكس 1 12604 27500 أفقي 2/3 السادسة الشبابية الجزائرية 11679 27500 عمودي 2/3 المغربية الرياضية 11474 27500 عمودي 2/3

التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي أمام أمريكا في أولمبياد باريس 2024



من المتوقع أن يبدأ طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المغربي، المباراة بتشكيل مكون من: