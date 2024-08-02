ألكاراز إلى نصف نهائي فردي التنس

ألكاراز إلى نصف نهائي فردي التنسواصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا زحفه نحو الذهب الأولمبي بتأهله إلى الدور نصف النهائي لفردي التنس للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وفاز ألكاراز، في الدور ربع النهائي على الأمريكي تومي بول بواقع 6 ـ 3 و7 ـ 6، وسيواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة النروجي كاسبر رود والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التي ستقام لاحقا اليوم.

كما تأهل إلى نصف النهائي أيضا، الإيطالي لورنتسو موزيتي بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بواقع 7 - 5 و7 - 5.