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أحمد جودة - القاهرة - جولة أولمبية نارية، بين America ضد Morocco، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، جارية الآن Morocco.. شاهد المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس، خاصة مع اصطدام منتخب المغرب بنظيره الولايات المتحدة الأمريكية تحت 23 عاما مساء اليوم في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس"، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، أولمبياد باريس 2024، وتلعب المباراة على ملعب "بارك دي برينس"، في تما الساعة 4 عصرا، في منافسات دور الثمانية، حيث يطمح أسود الأطلسي في الفوز للعبور إلى المربع الذهبي وخطف إحدي الميداليات الثلاث، وتأهل أسود الأطلسي متصدرين المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 6 نقاط، من انتصارين علي الأرجنتين والعراق وهزيمة من أوكرانيا، في الجانب الآخر احتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، من انتصارين وهزيمة.

شاهد المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس

شاهد المغرب وأمريكا.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن جولة أولمبية نارية بين America ضد Morocco في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

جارية الآن Morocco.. شاهد المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس

موعد مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024

شاهد المغرب وأمريكا.. تنطلق مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

شاهد المغرب وأمريكا

ملعب مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024

وتلعب مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024

شاهد المغرب وأمريكا.. وتنقل مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024، عبر القنوات التالية:

EuroSport 2 Sweden EuroSport 2 Polska Eurosport 2 Danmark beIN Sports Connect

طريقة مشاهدة مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024، عبر قناة Alkass One HD، كما يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب اليوم ضد أمريكا عبر قناة Arryadia SD/HD، وتنقل أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024

شاهد المغرب وأمريكا.. كما يقوم بالتعليق على مباراة المغرب ضد أمريكا في أولمبياد باريس 2024، المعلق سمير اليعقوبي في قناة الكأس، بينما يعلق محمد الدالي عبر قناة الرياضية المغربية، في حين يتواجد في كابينة التعليق بقناة بي إن سبورتس المعلق جواد بدة.

تردد قناة beIN Sports HD الناقلة لمباراة المغرب وأمريكا

القمر الصناعي Eutelsat 8 West A التردد 11054 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3\2

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي النايل سات التردد 11515 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة أمريكا في أولمبياد باريس 2024

ويعتمد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الأولمبي، على الأسماء الآتية:

تشكيل منتخب المغرب أمام أمريكا في أولمبياد باريس الخطة 4-3-3 حراسة المرمى منير المحمدي خط الدفاع مهدي بوكامير زكريا الواحدي أسامة العزوزي أشرف حكيمي خط الوسط أمير ريتشاردسون أسامة تارجالين بلال الخنوس خط الهجوم عبدالصمد الزلزولي إلياس بن صغير سفيان رحيمي

مشاهدة مباراة المغرب وأمريكا بث مباشر.. ويبحث عشاق كرة القدم العربية والعالمية، عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب المغرب الأولمبي ونظيره الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، من خلال البث المباشر عبر القنوات الناقلة، وهو ما وضحته بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور السابقة.