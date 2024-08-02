نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تستعد لإنطلاق البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص لإنطلاق البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف والتي تشمل 3 منافسات هي " البراعم والمراحل والأساتذة ".

تقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 11 اغسطس الجاري بالمدينة الرياضية ببورسعيد وتشهد مشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية التابعة للمنطقة.

وفيما يلي تفاصيل ال 3 منافسات:

- البراعم:

تشهد مشاركة 270 لاعب ولاعبة للفئات العمرية 7 و8 و9 سنوات، يمثلون 16 نادي ومؤسسة رياضية هم "

أجيال، للتوكيلات الملاحية، بني عبيد، دكرنس، الفنار، الهضبة، الخيارية، المصري، العمال، المريخ، غزل بورسعيد، نادي بورسعيد ،صيد بورسعيد، استاد المنصورة، استاد بورسعيد، بورفؤاد، وستقام منافساتها يوم 9 أغسطس.

- المراحل:

تشهد مشاركة ٢٠٠٠ لاعب ولاعبة، يمثلون 39 نادي ومؤسسة رياضية هم

" أجيال، الشرق، التوكيلات الملاحية، بني عبيد،مركز شباب دماس، دلتا، دكرنس، المنطقة الإقتصادية، الفنار، العبد،الهضبة، الخيارية، المريخ البورسعيدي، المصري، المستقبل، العمال، جزيرة الورد، غزل بورسعيد، هواة الصيد، كفر الشيخ، المنصورة، جامعة المنصورة، ميت غمر، مركز شباب ميت غمر، الصيد المصري، بورسعيد، بورسعيد للصيد، مركز شباب سمنود، شطا،شربين، صيد المنصورة،صيد المحلة،سبورتنج، إستاد المنصورة،مركز شباب الإستاد، بورفؤاد، التجديف، الزهور، زون ".

تقام منافساتها خلال الفترة من 7 وحتى ١١ أغسطس.

- الأساتذة:

تشهد مشاركة ٥٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية حتى ال 70 عاما، وتمتاز بوجود تنافس كبير بين اللاعبين الذين يمثلون قطاع التدريب والتحكيم إلى جانب محبي اللعبة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، والذي يحرص على التواجد في بطولات المنطقة لمتابعة المنافسات واللاعبين .