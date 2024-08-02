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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب اليابان وإسبانيا اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب اليابان وإسبانيا اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا الأولمبي ونظيره الياباني ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 وتستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق الفوز والتقدم إلى نصف النهائي.

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مباراة منتخب اليابان وإسبانيا اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة إسبانيا واليابان اليوم

يدخل منتخب إسبانيا اللقاء بكل قوة وعزيمة بعد أن تأهل كوصيف المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مع طموحات كبيرة للوصول إلى نصف النهائي. بالمقابل، يطمح منتخب اليابان الذي تصدر مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط لتحقيق الانتصار على الإسبان ومواصلة مشواره في البطولة.

موعد مباراة منتخب اليابان ضد أسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا. بينما ستكون الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وسوريا، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تبدأ المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة:

بتوقيت مصر والسعودية والكويت. 6:00 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان. 7:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. 4:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا. 5:00 مساء

القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليابان وأسبانيا

ستُبث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة بي إن سبورت 2. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين في جميع أنحاء العالم متابعة المباراة عبر قناة الكأس وبي إن سبورت 2.

جدول الترددات

القناة التردد (MHz) معدل الترميز (Ksps) الاستقطاب معامل التصحيح بي إن سبورت 12604 27500 رأسي 2/3 بي إن سبورت 12245 27500 رأسي 2/3

معلق مباراة أسبانيا واليابان في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

سيعلق على أحداث المباراة المعلق محمد بركات، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب غروباما، الذي سيشهد هذه المواجهة المثيرة بين المنتخبين. يتطلع عشاق كرة القدم إلى هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

التشكيل المتوقع لإسبانيا امام اليابان في دور ربع النهائي 2024 أولمبياد باريس



يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب اسبانيا لمواجهة المنتخب الياباني، وقد يحدث تغيرات من قبل المدير الفني علي حسب جاهزية اللاعبين، والحالة البدنية الذي تسيطر علي كل لاعب وتأتي علي النحو التالي: