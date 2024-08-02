نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرفض عرض ضم ثنائي بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد رفض عرضا مشتركا لضم لاعبي بايرن ميونيخ الهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي.



وتسارعت محاولات اليونايتد لتعزيز دفاعهم بعد إصابة لاعبهم الجديد ليني يورو الذي من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب تعرضه لإصابة في القدم.



ولم يسافر دي ليخت مع البايرن إلى كوريا الجنوبية في إطار معسكر الفريق إستعدادا للموسم الجديد، حيث أعلن إريك تين هاج علنا عن إهتمام فريقه بالمدافع الهولندي الذي سبق وتولى تدريبه في أياكس أمستردام.



وقد يأتي مزراوي الذي لعب أيضا تحت قيادة إريك تين هاج في عملاق الدوري الهولندي للتنافس مع ديوغو دالوت على مركز الظهير الأيمن.



ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" كان اليونايتد يأمل أن يكون عرضهما المشترك كافيا لتأمين الأهداف، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب البايرن.



وزعمت الصحيفة أن هذا الأمر تسبب في بعض الإرتباك في معسكرهما، مع إندهاش الوكيلة رافاييلا بيمينتا التي تمثل كلا اللاعبان من التغيير الواضح في موقف النادي.



وأبلغ دي ليخت ومزراوي بأنهما فائضان عن احتياجاتهما قبل الصيف، ووفقا لما ورد فإن النادي سيوافق على التحركات في حالة تقديم عروض مناسبة.



ولم يعرف بعد المبلغ الذي عرضه اليونايتد من أجل الحصول على اللاعبان، على الرغم من أن صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أن المان يونايتد تلقى عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم دي ليخت تم رفضه الأسبوع الماضي.



وذكرت التقارير أن اللاعبان اتفقا على الشروط الشخصية لعقدين مدتهما خمس سنوات في مانشستر.



ومنذ وصوله إلى المان يونايتد في عام 2022، أنفق المدرب الهولندي ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات خلال فترة ولايته، حيث تعاقد مع لاعبين مثل ليساندرو مارتينيز والدنماركي راسموس هوجلوند وأندريه أونانا خلال أول موسمين له في مانشستر.



وهذا الصيف، كان جوشوا زيركزي وليني يورو هما الإضافتين الرئيسيتين.



ومن المرجح أن يتم تعويض الزيادة في الإنفاق من خلال الرحيل، ويبدو اليونايتد منفتحا على بيع عدد كبير من اللاعبين في الفريق لموازنة الحسابات.