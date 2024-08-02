نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي اولمبياد باريس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب فرنسا الأولمبي مع نظيره الأرجنتين بمواجهة صعبة وحاسمة اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الحالي بستاد بوردو ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس بقيادة تيري هنري.
موعد مباراة فرنسا والأرجنتين
تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا والأرجنتين مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.