نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميكالي يعلن تشكيل مصر الرسمي أمام باراجواي في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن تشكيلة لاعبيه لمواجهة نظيره باراجواي في المواجهة التي تقام بعد قليل، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة أولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر أمام باراجواي

تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية لباريس 2024 والتي تستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد باراجواي كالتالي: