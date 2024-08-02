استبعاد محمد أمين عمورة من تدريبات فولفسبورج بسبب الإصابة

وقررت إدارة النادي تطبيق قرار الجهاز الطبي بإستبعاد محمد أمين عمورة من التدريبات ومنحه راحة إلى إشعار آخر.

وكشفت إدارة نادي فولفسبورج الألماني من خلال الصفحة الرسمية للفريق عن تعرض اللاعب للإصابة خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الطبي لنادي فولفسبورج الألماني استبعاد لاعب الفريق ومنتخب الجزائر محمد أمين عمورة من تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بسبب تعرضه للإصابة.

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امير السيد

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