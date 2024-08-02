نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات مفاجئة من الإيطالية كاريني تجاه إيمان خليف: إذا قابلتها سأفعل هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، رسالة جديدة إلى الجزائرية إيمان خليف بعد جدل المباراة التي أقيمت بينهما في أولمبياد باريس، أمس الخميس.

كاريني: أعتذر لـ إيمان خليف ولو قابلتها مرة أخرى فسوف أحتضنها

انسحبت كاريني، من مباراتها أمام إيمان خليف بعد مرور 46 ثانية فقط، ورفضت مصافحة اللاعبة الجزائرية عقب إنهاء المباراة، ثم خرجت في تصريحات أعربت خلالها أنها لا تشعر بتكافؤ الفرص بحجة عدم استفياء منافستها معايير الأهلية الجنسية في المحفل الأولمبي.

وتراجعت كاريني عن موقفها، خلال تصريحات جديدة لها اليوم الجمعة، مقدمةً اعتذارها عن كيفية تعاملها مع منافستها الجزائرية في المباراة التي جمعت اللاعبتين.

وقالت كاريني في تصريحات نقلتها شبكة “بي بي سي”: "كل هذا الجدل يجعلني حزينة، أنا آسفة لـ إيمان خليف أيضًا، إذا اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنها تستطيع القتال، فأنا أحترم هذا القرار".

وتابعت: “لم أكن أنوي التصرف هكذا، في الواقع؛ أريد الاعتذار لها وللجميع لقد كنت غاضبة لأن مشاركتي في هذه الأولمبياد ذهبت أدراج الرياح”.

وأضافت أنجيلان كاريني، قائلةً أنها إذا التقت بـ إيمان خليف مرة أخرى، فسوف "تحتضنها".

وذكرت كاريني: "كان من الممكن أن تكون هذه مباراة العمر، لكن كان عليّ أن أحافظ على حياتي أيضًا في تلك اللحظة".