نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا رفض جالاجير البقاء في البلوز ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية بريطانية الضوء على أسباب رفض الإنجليزي كونور جالاجير نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي تجديد عقده مع النادي اللندني في الفترة المقبلة.



وأفاد الصحفي البريطاني بن جاكوبس بأن جالاجير رفض تجديد عقده مع تشيلسي، حيث أبلغه مسئولو البلوز أنه لن يكون له دور كبير في تشكيل إنزو ماريسكا.



وأكد بن جاكوبس أن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي يفضل أن يكون خط الوسط أكثر استحواذًا على الكرة.



وأوضح بن جاكوبس أن جالاجير يعتقد أن هذا سيؤثر على فرصه في الانضمام إلى قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.