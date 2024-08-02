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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف France، بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين مشاهدة دون تشفير Kooora Live في أولمبياد باريس، جولة أولمبية عالمية ومنافسة من العيار الثقيل وصدام ناري يجمع بين الثنائي France ضد Argentina فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس 2024" المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، أولمبياد باريس 2024، وعلى ملعب بوردو الجديد ستكون المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يبحث المنتخبان عن التأهل وصولًا للمباراة النهائية وحصد الميدالية الذهبية، وتمكن منتخب فرنسا من حصد العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة في المجموعات بينما احتل منتخب الأرجنتين وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين.. ويتأهل 4 منتخبات للدور نصف النهائي، على أن تُلعب مباريات قبل النهائي 5 أغسطس، ويلتقي الفائز من مباراة فرنسا والأرجنتين في دور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة منتخب مصر ونظيره باراجواي، وتعد بريطانيا والمجر أكثر منتخبين فازا ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في التاريخ برصيد 3 ألقاب لكل منهم، وفي المركز الثاني تقع منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والاتحاد السوفيتي ببطولتين.

كورة لايف France.. بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين مشاهدة دون تشفير Kooora Live في أولمبياد باريس

كورة لايف France.. بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين مشاهدة دون تشفير Kooora Live في أولمبياد باريس

موعد مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين.. ويلتقي منتخب الأرجنتين الأولمبي بنظيره منتخب فرنسا الأولمبي، في مساء يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الجاري 2024، وذلك ضمن إطار منافسات ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة:-

08:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

09:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ملعب مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين.. وتلعب مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس، على ملعب "نوفو ستاد دي بوردو".

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين.. كما تنقل مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس، عبر قنوات:

beIN Sports HD 2 Alkass Six HD Arryadia SD/HD EuroSport 2 Sweden EuroSport 2 France Eurosport 2 Danmark beIN Sports Connect

معلق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين.. ويعلق على مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس، كلًا من:

الكأس اكسترا 6 بي إن سبورت 2 Arryadia olympics منتصر الأزهري حسن العيدروس هشام فرج

تشكيل فرنسا أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: المرمى نكامباديو.

المرمى نكامباديو. خط الدفاع: ماتسيما - لوكيبا - مغاسا.

ماتسيما - لوكيبا - مغاسا. خط الوسط: لوكو - يوهان - ضيوف - دوي - شرقي.

لوكو - يوهان - ضيوف - دوي - شرقي. خط الهجوم: كاليمويندو - ماتيتا.

تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024