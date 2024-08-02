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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد باراجواي مباشر دون تقطيع | ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد باراجواي مباشر دون تقطيع | ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.. يشهد عشاق كرة القدم المصرية لحظة فارقة مساء اليوم، حيث يلتقي الفراعنة الشابة بنظرائهم الباراغوايانيين في مواجهة نارية ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة أولمبياد باريس 2024.

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مباراة منتخب مصر ضد باراجواي مباشر دون تقطيع | ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة منتخب مصر ضد الباراغواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

و تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعدما تصدر مجموعته بثقة، بينما حجز منتخب باراجواي مكانه بين الكبار بحصوله على المركز الثاني في مجموعته. وتجمع المباراة بين فريقين يمتلكان طموحًا كبيرًا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، مما يجعل المواجهة أكثر إثارة وتشويقًا.

موعد مباراة منتخب مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يشهد عشاق الكرة المصرية لحظة فارقة مساء اليوم، الجمعة، حيث يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي بنظيره الباراغواياني في مواجهة نارية بدور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024. وبعدما تأهل الفراعنة عن صدارة مجموعتهم، وباراجواي عن المركز الثاني، تتصارع الكرتان على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. وستكون أعين جميع عشاق الكرة المصرية شاخصة نحو هذه المواجهة الحاسمة، التي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أمل أن يواصل الفراعنة تألقهم ويحققوا فوزًا عريضًا يرفع معنويات الجماهير.

إليك توقيت مباراة منتخب مصر والباراغواي في مختلف الدول العربية:

- مصر: 8 مساءً

- السعودية: 8 مساءً

- الإمارات: 7 مساءً

- الكويت: 8 مساءً

- قطر: 8 مساءً

- الأردن: 8 مساءً

- المغرب: 10 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والباراغواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024 تشمل قناة الرياضية المغربية، وهي القناة الوحيدة المفتوحة التي ستذيع المواجهة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة اللقاء عبر شاشات قناة beIN Sports HD1، مما يتيح للمشاهدين في الوطن العربي فرصة متابعة المباراة بشكل مباشر.

جدول الترددات

القناة التردد (MHz) القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز (Ksps) معامل تصحيح الخطأ الرياضية المغربية 11515 نايل سات عمودي 27500 5/6 بي إن سبورت HD1 12245 (غير محدد) عمودي 27500 3/2

مشوار منتخب مصر في أوليمبياد باريس 2024

حقق المنتخب المصري الأولمبي إنجازًا رائعًا باحتلاله صدارة المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024. بعد تعادله الافتتاحي دون أهداف مع جمهورية الدومينيكان وحقق الفريق فوزين متتالين على أوزبكستان (1-0) وإسبانيا (2-1) ليجمع 7 نقاط ويتصدر المجموعة. هذا الأداء القوي ضمن لهم مكانًا في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى حمزة علاء خط الدفاع أحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس خط الوسط محمد شحاتة ومحمد النني وأحمد نبيل كوكا خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل



