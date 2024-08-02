نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف المثلوثي يمنح الزمالك الأفضلية على الجونة في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الجونة، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن حمزة المثلوثي في إحراز هدف التقدم لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها مصطفى شلبي.

فيما شهدت الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول، إلغاء الهدف الثاني للزمالك الذي أحرزه سيف الدين الجزيري، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ويوسف أوباما وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.