نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي بين مصر وباراجواي في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر في فرض التعادل الإيجابي على نظيره منتخب باراجواي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة والموافق الثاني أغسطس.

تعادل مصر وباراجواي في الوقت الأصلي

جاء هدف اللقاء الأول بأقدام دييجو ألكسندر نجم منتخب باراجواي عند الدقيقة الواحدة والسبعين من عمر اللقاء.

وعدل إبراهيم عادل جوهرة منتخب مصر النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة وبتمريرة حاسمة من زيزو استقبلها برأسه في شباك الخصم.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعد احتساب ثماني دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين الطرفين.

وسيتجه المنتخبان للعب أشواط إضافية من أجل حسم فائز واحد في مباراة مصر ضد الباراجواي.

وتلعب مباراة مصر وباراجواي على ملعب فيلودروم لحساب منافسات دور ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس.