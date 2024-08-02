نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عادل يُعادل رقم محمد صلاح في الأولمبياد بعد هدفه أمام باراجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل إبراهيم عادل هدف التعادل لمنتخب مصر الأولمبي في شباك نظيره باراجواي، لتصبح النتيجة بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بين الفريقين في الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024.

وتقام حاليًا مباراة مصر وباراجواي على ملعب "فيلودروم" ضمن منافسات ربع نهائي كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

جاء هدف إبراهيم عادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من أحمد مصطفى زيزو، قابلها إبراهيم عادل برأسية قوية سكنت شباك حارس باراجواي.

وسجل لاعب بيراميدز 3 أهداف حتى الآن في 4 مباريات، ليحتل المركز الثانى في ترتيب هدافى البطولة بالتساوى مع الإسبانى فيرمين لوبيز، خلف المتصدر المغربى سفيان رحيمى صاحب الـ5 أهداف.

ونجح إبراهيم عادل في معادلة رقم محمد صلاح ورأفت عطية ورفعت الفناجيلي والذين سبقوا وسجلوا 3 أهداف لكل منهما في منافسات كرة القدم بالأولمبياد خلال مشاركات الفراعنة السابقة.

وأصبح إبراهيم عادل على بعد هدف واحد من معادلة رقم مختار التتش والسيد الضيظوي وعلي رياض أصحاب الوصافة في ترتيب هدافي الفراعنة برصيد 4 أهداف لكل منهم.

بينما يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر التاريخيين في الأولمبياد مصطفى رياض نجم الترسانة السابقة بـ8 أهداف.