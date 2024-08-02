نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مباراة ظهرًا وأخرى مساءً".. ليفربول يعلن خوض وديتين في يوم واحد قبل بداية الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي عن إضافة مباراة ودية جديدة ضمن استعداداته للموسم المقبل 2024/25. حتى الآن، خاض ليفربول ثلاث مباريات ودية: الأولى كانت خلف الأبواب المغلقة وخسرها أمام بريستون بهدف دون رد، ثم فاز في الثانية على ريال بيتيس بهدف نظيف، وانتصر في الثالثة بصعوبة على آرسنال بنتيجة 2-1.

ليفربول يعلن خوض وديتين في يوم واحد

من المقرر أن يواجه ليفربول مانشستر يونايتد في مباراة ودية فجر يوم الأحد المقبل، قبل أن يلتقي مع إشبيلية يوم الأحد 11 أغسطس.

وفقًا للبيان الصادر عن النادي، سيخوض ليفربول مباراة ودية أخرى في نفس يوم مواجهة إشبيلية، وستقام على ملعب "الأنفيلد". المباراة الجديدة ستكون ضد فريق لاس بالماس وستُجرى خلف الأبواب المغلقة بعد مواجهة إشبيلية.

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وإشبيلية في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ مباراة لاس بالماس في الساعة 7:00 مساءً.

ستكون هاتان المباراتان آخر اختبار للفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت قبل انطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيبدأ ليفربول موسمه بمواجهة إبسويتش تاون يوم 17 أغسطس الجاري.