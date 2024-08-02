الرياضة

نيوكاسل يونايتد يحسم موقف هدف ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة -  
تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن القرار الذي اتخذه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بشأن مستقبل نجم الفريق أنتوني جوردون في فترة الانتقالات الصيفية.


وأشار موقع ذا اثلتيك البريطاني إلى أن جوردون البالغ من العمر 23 عامًا يمتلك عقدًا مع نيوكاسل يونايتد حتى صيف عام 2026 وارتبط بالانضمام إلى صفوف ليفربول في فترة الميركاتو الصيفي.


وأكد الموقع البريطاني أن نيوكاسل يونايتد سيدخل في مفاوضات لتجديد عقد جوردون عندما يعود من فترة الراحة في الأسبوع المقبل.


وأفاد الموقع البريطاني بأن نيوكاسل يونايتد يخطط لعرض عقد طويل الأجل على أنتوني جوردون مع زيادة راتبه السنوي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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