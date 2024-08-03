نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف المثلوثي.. الزمالك يصطاد قروش الجونة بنجاح في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق الجونة، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن حمزة المثلوثي في إحراز هدف التقدم لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها مصطفى شلبي.

فيما شهدت الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول، إلغاء الهدف الثاني للزمالك الذي أحرزه سيف الدين الجزيري، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وحاول لاعبو القلعة البيضاء في الضغط للسيطرة، خلال أحداث الشوط الثاني للمباراة في محاولة لإحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 49 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق الجونة، عند النقطة 33 في المركز الثالث عشر للدوري العام.