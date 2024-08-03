نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تقهر باراجواي وتتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر في الفوز على نظيره منتخب باراجواي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب فيلودروم وذلك في دور ربع نهائي أولمبياد باريس.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي نتيجة مباراة مصر وباراجواي في دور ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس.

نتيجة مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على باراجواي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد باريس لهذه النسخة.

وجاء هدف التعادل لصالح منتخب مصر بأقدام إبراهيم عادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة وبمساعدة من أحمد سيد زيزو.

بينما أحرز دييجو ألكسندر أولى الأهداف في الدقيقة الواحدة والسبعين من عمر المباراة.

واستمر التعادل الإيجابي بين المنتخبين ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ومن ثم يحسم منتخب مصر النتيجة لصالحه.

وفاز مصر على باراجواي بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم.

وبذلك ينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة فرنسا والأرجنتين التي تلعب مساء اليوم على ملعب بوردو الجديد.