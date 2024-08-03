نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زميل ميسي ينتقل إلي وست هام يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم وست هام يونايتد الإنجليزي صفقة انتقال الأرجنتيني الدولي جويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس الإسباني السابق خلال الانتقال الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة وست هام أتمت الاتفاق مع الأرجنتيني جويدو رودريجيز علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

وأضاف فابريزيو أن لاعب وسط منتخب الأرجنتين سيصل إلي لندن يوم السبت القادم، لاجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلي صفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

وست هام يضم جويدو رودريجيز

والجدير بالذكر أن جويدو رودريجيز البالغ من العمر 30 عام، انتقل إلي صفوف ريال بيتيس عام 2020 قادمًا من كلوب أمريكا بمقابل 9 مليون يورو.

و شارك مع فريقه السابق، الموسم الماضي في 29 مباراة، أحرز خلالهم هدفين وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.