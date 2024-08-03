أشرف صبحي يوجه طلبًا عاجلًا للجماهير المصرية بعد الفوز على باراجواي في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تهانيه لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بفوزه على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. المباراة أقيمت على ملعب أورنج فيلودروم بمدينة مارسيليا.

أشرف صبحي يوجه طلبًا عاجلًا للجماهير المصرية

في تصريحاته الصحفية، قال أشرف صبحي: "هذا الإنجاز يُضيف صفحة جديدة إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف: "اللاعبون والجهاز الفني والإداري بذلوا جهودًا كبيرة للوصول إلى هذا المستوى الرائع، وهذا يعتبر تتويجًا لبرنامج الإعداد الطويل والمكثف الذي مروا به".

واختتم الوزير بتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلًا: "أدعو الجماهير المصرية لدعم الفريق وكافة الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليًا، مع الاستمرار في تقديم أداء مميز".