الرياضة

أشرف صبحي يوجه طلبًا عاجلًا للجماهير المصرية بعد الفوز على باراجواي في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تهانيه لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بفوزه على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. المباراة أقيمت على ملعب أورنج فيلودروم بمدينة مارسيليا.

أشرف صبحي يوجه طلبًا عاجلًا للجماهير المصرية

في تصريحاته الصحفية، قال أشرف صبحي: "هذا الإنجاز يُضيف صفحة جديدة إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف: "اللاعبون والجهاز الفني والإداري بذلوا جهودًا كبيرة للوصول إلى هذا المستوى الرائع، وهذا يعتبر تتويجًا لبرنامج الإعداد الطويل والمكثف الذي مروا به".

واختتم الوزير بتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلًا: "أدعو الجماهير المصرية لدعم الفريق وكافة الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليًا، مع الاستمرار في تقديم أداء مميز".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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