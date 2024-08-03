نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض خلال مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وقال طبيب الزمالك إن إصابة دونجا في الكتف وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه، لا سيما وأنه كان يعاني من آلام في الكتف قبل المباراة.



وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.