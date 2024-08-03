نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات إيتو وكانو.. منتخب مصر يُطارد الميدالية السادسة للكرة الأفريقية في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بعد تخطي عقبة منتخب بارجواي بالفوز عليه بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 60 عامًا بعد فوزه على بارجواي 5 – 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وينتظر منتخب مصر في نصف النهائي الفائز من منتخبي الأرجنتين وفرنسا المقامة حاليًا حيث يتقدم منتخب الديوك الفرنسية 1-0.

ويطمح منتخب مصر في الحصول على ميدالية أولى في منافسات كرة القدم تضاف لسجل ميدالياته الأولمبية حيث كان أفضل انجاز حققه الحصول على المركز الرابع في نسختي 1928، 1964.

انجازات منتخبات إفريقيا في الأولمبياد

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الميدالية السادسة للكرة الأفريقية في الأولمبياد بعدما سبقت وحققت منتخبات إفريقيا 5 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأخرى برونزية.

منتخب غانا

يعد منتخب غانا صاحب أول ميدالية أولمبية للكرة الأفريقية بعدما حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد برشلونة 1992 بعد الفوز على منتخب استراليا بهدف دون رد.

منتخب نيجيريا

حقق منتخب نيجيريا 3 ميداليات في منافسات كرة القدم بالأولمبياد عبر تاريخ مشاركاته، بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية وميدالية برونزية.

فاز منتخب نيجيريا بالميدالية الذهبية الأولى للكرة الأفريقية في أولمبياد أتالانتا 1996 بجيل ذهبي ضم أسماء لامعة في مقدمتهم نوانكو كانو وأوكوشا والذين نجحوا في الفوز على البرازيل في نصف النهائي ثم الأرجنتين في النهائي بنتيجة 3-2.

وتحصلت نيجيريا على الميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي، قبل الحصول على برونزية ريو دي جانيرو 2016 بالفوز على هندوراس في مباراة المركز الثالث.

منتخب الكاميرون

يعد منتخب الكاميرون صاحب الميدالية الذهبية الثانية للأفارقة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد وذلك في نسخة سيدني 2000، حيث نجحت بقيادة لاعبها المميز صامويل إيتو في الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في النهائي.