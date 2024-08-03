مصر تبلغ نصف نهائي الأولمبياد

مصر تبلغ نصف نهائي الأولمبيادصعد منتخب مصر إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بفوزه على باراغواي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، يوم الجمعة.

تقدم منتخب باراغواي في الدقيقة 71 بهدف أحرزه غوميز قبل أن يتعادل إبراهيم عادل للفراعنة في الدقيقة 88.

وبلغت مصر المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 60 سنة، بعدما وصلت للدور ذاته في نسختي 1928 و1964.

وتلعب مصر في نصف النهائي مع الأرجنتين أو فرنسا اللتين تلعبان في وقت لاحق اليوم في بوردو.