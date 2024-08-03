نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. منتخب فرنسا يهزم الأرجنتين ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس لمقابلة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز أمام الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "بوردو الجديد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

أحداث مباراة فرنسا والأرجنتين في أولمبياد باريس

سجل جون فيليب ماتيتا أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الأرجنتين، نفذها أوليز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ماتيتا برأسية من على القائم الأول، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح فرنسا في الدقيقة 84، سجله مايكل أوليز، وذلك لوجود عرقلة على لاعب الديوك.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس ليقابل الديوك يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس الجاري على ملعب "جروباما" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.