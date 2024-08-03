الرياضة

منتخب مصر لكرة اليد يتغلب على النرويج ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتهت أحداث مباراة المنتخب المصري لكرة اليد أمام نظيره النرويج وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي الأولمبياد.

وضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لهذا الدور بعد الفوز  النرويج بنتيجة  26-25  ليتأهل لربع النهائي.


مشوار منتخب مصر

وبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد باريس بالفوز على المجر (35-32) ثم الخسارة من الدنمارك (27-30)، والتعادل مع فرنسا (26-26)، ثم الانتصار على النرويج بنتيجة 26-25

ويختتم منتخب مصر منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين يوم 4 أغسطس الجاري.


ويعيش الجمهور المصري فرحة كبيرة بعد نجاح منتخب مصر لكرة القدم قي التأهل على حساب باراجواي لنصف النهائي وتفوق منتخب اليد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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