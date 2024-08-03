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أحمد جودة - القاهرة - حضر رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الأداء التاريخي للسباح الفرنسي ليون مارشان، الذي فاز بذهبيته الرابعة في أولمبياد باريس 2024 خلال نهائي سباق 200 متر حرة.

أولمبياد باريس.. ماكرون يشهد تتويج السباح الفرنسي ليون مارشان

دخل السباح الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا فقط، التاريخ بتحطيمه الرقم القياسي الأولمبي لمايكل فيلبس في سباق 200 متر حرة بزمن 1:54.00 دقيقة.



واحتفل ماكرون، الذي كان حاضرًا في مدرجات ملعب ديفنس أرينا، احتفالًا حارًا بانتصار الرياضي الفرنسي

وبالإضافة إلى هذا الإنجاز، أكمل مارشان أيضًا الثنائية في سباق 200 متر فراشة و200 متر سباحة صدر للرجال بأرقام أولمبية جديدة في كلا السباقين.