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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل البرازيلي روجير ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي وموقفه من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات.

مفاجأة.. نادي جماهيري يفاوض ميكالي

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بأحد أندية الدوري المصري الكبرى يفاوض البرازيلي روجير ميكالي".

وتابع: "نادي مصري جماهيري كبير من بين الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي دخل في مفاوضات جادة مع مدرب منتخب مصر الأولمبي".

واختتم حديثه: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يفاوض البرازيلي روجير ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي للانتقال إلى صفوفه بالصيف بعد تقديمه مستويات رائعة منذ قدومه وتولي المهمة الفنية للفراعنة".

