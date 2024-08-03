نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رحيل جوميز عن تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ومستقبل جوزيه جوميز.

جوميز يمتلك عرض خليجي والزمالك يقترب من هذه الصفقات

وقال عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصل له عدة عروض منها سعودي".

وتابع: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يمتلك عرض سعودي منذ أسبوع أو اثنان وهو يفكر بهم ولم يتحدد موقفه حتى الآن ولكن أتمني استمراره واستقرار الفريق".

وقال عبدالهادي: "الزمالك يفاوض جوناثان لتدعيم الجبهة اليسرى ويضع محمد حمدي لاعب نادي إنبي كبديل له في حالة فشل المفاوضات معه وبيكهام جدد عقده مع سيراميكا كليوباترا رغم المفاوضات مع الفارس الأبيض وترحيب اللاعب أيضا والذي عرض عليهم مصطفى الزناري وسامسون اكينيولا وعبد الله نيمار مقابل الصفقة رغم دفعه 900 ألف دولار لجلب اللاعب البنيني".

