نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة رحيل جوميز عن تدريب الزمالك وميكالي يحلم بتكرار انجاز نسخة 2016 مع الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

حقيقة رحيل جوميز عن تدريب الزمالك

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ومستقبل جوزيه جوميز.

وقال عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصل له عدة عروض منها سعودي".

وتابع: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يمتلك عرض سعودي منذ أسبوع أو اثنان وهو يفكر بهم ولم يتحدد موقفه حتى الآن ولكن أتمني استمراره واستقرار الفريق".

وقال عبدالهادي: "الزمالك يفاوض جوناثان لتدعيم الجبهة اليسرى ويضع محمد حمدي لاعب نادي إنبي كبديل له في حالة فشل المفاوضات معه وبيكهام جدد عقده مع سيراميكا كليوباترا رغم المفاوضات مع الفارس الأبيض وترحيب اللاعب أيضا والذي عرض عليهم مصطفى الزناري وسامسون اكينيولا وعبد الله نيمار مقابل الصفقة رغم دفعه 900 ألف دولار لجلب اللاعب البنيني".

ميكالي يحلم بتكرار انجاز نسخة 2016

قاد البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب المصري الأوليمبي لنصف نهائي دورة الألعاب الأوليمبية 2024 المقامة في باريس بالفوز على منتخب باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1.

وعاد المنتخب المصري في النتيجة عند حلول الدقيقة الثامنة والثمانين عن طريق إبراهيم عادل بعد أن تقدم باراجواي بأقدام اللاعب دييجو جوميز في الدقيقة الحادية والسبعين.

وسبق وأن وصل المنتخب المصري لنصف نهائي الأولمبياد مرتين من قبل الأولى في نسخة العام 1928 والمرة الثانية كانت في نسخة 1964 قبل أن يكرر ميكالي الانجاز للمرة الثالثة في التاريخ.

وقاد مدرب البرازيل السابق رفقاء أحمد السيد زيزو للدور نصف النهائي على الرغم من الأزمات الطاحنة التي واجهته بشأن استقطاب نجوم فوق السن ورفض مجموعة من الأندية السماح للاعبيهم بالانضمام بسبب استمرار منافسات الدوري والسباق بين الأهلي وبيراميدز على تحقيق اللقب.

ويحلم ميكالي بمنح منتخب مصر ميدالية ذهبية في الأولمبياد بعد أن قاد البرازيل للذهب في اولمبياد العام 2016.

وعلى الرغم من الانتقادات التي طالها المدرب في بداية المنافسات بعد التعادل مع منتخب الدومينيكان لكنه تصدى لكافة النغمات المحبطة وطالب بالهدوء والاستمتاع بما سيقدمه اللاعبون.

وخرج المدير الفني للفراعنة في تصريحات صحفية للتأكيد على أن نقطة العادل في المباراة الأولى لا تعني أن المنتخب المصري قد ودع المنافسات بل أن المستوى سوف يشهد تطورًا كبيرًا وهو ما حدث بالفعل.

وبعد الفوز على أوزباكستان بهدف نظيف وتأكيد البعض على أن المباراة الأخيرة في المجموعات أمام اسبانيا ستكون أكثر صعوبة ووصل الأمر بالكثيرون للتأكيد على أن الخسارة ستكون حليف الفراعنة لا محالة لكن رفقاء النني حققوا الفوز بنتيجة 2-1.

ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد فحسب بل تمكن ميكالي من قيادة المنتخب للوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في التاريخ وبات أول مدرب يقود الفراعنة في 4 مباريات دون هزيمة.

فهل ينجح ميكالي في تخطي عقبة المنتخب الفرنسي في نصف النهائي للوصول إلى المشهد الختامي والظفر بالميدالية الذهبية؟