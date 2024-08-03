نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وستاد بريست في مباراة ودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي نظيره ستاد بريست الفرنسي في المواجهة الودية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "جيوفاني كورناشيا"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي يوفنتوس وستاد بريست اليوم السبت، وذلك في إطار مباراة ودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بريست

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة يوفنتوس ضد بريست اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بريست

لم تعلن أي قناة حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بث وإذاعة المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وبريست الفرنسي.