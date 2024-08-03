نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 3-8-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم اليوم السبت الموافق 3 - 8 - 2024 العديد من المباريات النارية، أبرزها مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة وديا، بالإضافة إلى تشيلسي ضد مانشستر سيتي فى كأس فلوريدا، كما يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد.

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ ضد توتنهام في تمام الساعة 2 ظهرا.

الهلال السعودي ضد أودينيزي في تمام الساعة 7 مساء.

ريال بيتيس ضد اتحاد جدة في تمام الساعة 10 مساء.

يوكوهاما إف مارينوس ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 1 صباحا.

ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة 2 صباحا على قناة Kuwait Sports HD.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 صباحا.

مواعيد مباريات كأس السوبر البرتغالي

سبورتنج لشبونة ضد بورتو في تمام الساعة 10:15 مساء.

مواعيد مباريات كأس السوبر التركي

جالاتا سراي ضد بشكتاش في تمام الساعة 8:45 مساء.

مواعيد مباريات كأس فلوريدا والقنوات الناقلة