نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد في المواجهة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، نحو ملعب ماتلايف ستاديوم بولاية نيو جيرسي الأمريكية، في الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل، لمتابعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية، هو الأحد 3 أغسطس 2024 على ملعب ماتيلاف ستاديوم.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية صباحًا 2:00بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة صباحًا 3:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة الودية

واعلنت قناة الكويتية الرياضية إذاعة المباراة لأنها تمتلك حقوق بث مباريات برشلونة في جولاته بالولايات المتحدة، وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة Kuwait Sports HD.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد: