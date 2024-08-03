نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز أمام نادي زد في دوري "نايل" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره زد وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 31 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 7 وهزم في 3 مباريات.

بينما احتل نادي زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 11 مباراة وهزم في 6 مباريات.

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

تنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الدفاع الجوي "استاد 30 يونيو " المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

تنقل المواجهة وكافة مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.