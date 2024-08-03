نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكو ويليامز يبتعد عن برشلونة.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب ابتعاد نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا وأتليتك بيلباو عن الانضمام لنادي برشلونة.

حيث كان النجم الإسباني قد ارتبط اسمه بشدة في الآونة الأخيرة من حيث احتمالية انضمامه لبرشلونة.

وكان اللاعب قد قدم مستويات رائعة مع منتخب بلاده خلال بطولة اليورو الأخيرة.

حيث ساهم ويليامز مع بقية زملاء المنتخب في التتويج بلقب البطولة على حساب منتخب إنجلترا.

سبب عدم انضمام نيكو ويليامز لبرشلونة

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن اللاعب أصبح مترددًا في الفترة الحالية بشأن الانضمام للنادي الكاتالوني.

وأوضحت التقارير، أن اللاعب يخشى من عدم قدرة برشلونة على تسجيله وأن يتعرض لنفسي موقف كوندي لاعب الفريق.

وأتمت التقارير الإسبانية، بالتأكيد على أن برشلونة أكد قدرته على تسجيل اللاعب، إلا أن ويليامز ووكيله لم يقتنعا.