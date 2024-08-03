نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يواجه توتنهام وديًا.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق بايرن ميونيخ الألماني مباراة ودية قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس الجاري.

ستقام المباراة في ملعب "سيول" بكوريا الجنوبية، وذلك في إطار استعداد الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد لعام 2024-2025¹.

أما بالنسبة لموعد المباراة، فسيكون في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

وبالنسبة للقنوات الناقلة، لم يتم الإعلان عن أي قناة حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستقوم ببث وإذاعة المباراة الودية بين الفريقين.