نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورسعيد تحقق المراكز الأولى في اللقاء المجمع للرواد ببلطيم تحت شعار "صيف شبابنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك مركز تدريب الرواد ببورسعيد في اللقاء الرياضي المجمع للرواد بمعسكر الطلائع والشباب بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والذي شهد مشاركة 9 محافظات هي الأقصر، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الجيزة، الوادي الجديد، دمياط، الفيوم، وبورسعيد.

شارك في اللقاء نحو 200 لاعب تنافسوا في ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، والشطرنج، خلال الفترة من 1 حتى 3 أغسطس 2024.

نجح فريق بورسعيد للكرة الطائرة في الحصول على المركز الأول، بينما حصل اللاعب حسني توفيق على المركز الثاني في تنس الطاولة، مما يعكس تميز وتفوق لاعبي بورسعيد في هذه المنافسات الرياضية.

يذكر أن مركز تدريب الرواد هو جزء من المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة عمرو الحداد، ومتابعة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يحظى هذا المشروع بدعم كامل من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحب حبشي، محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى توجيهات محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، ومتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة.

