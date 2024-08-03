نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة تسيير الأعمال بنادي الشرق تنهي إجراءات فرق الهوكي واليد بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انهت لجنة تسيير الأعمال بنادي الشرق إجراءات تسجيل فرق الهوكي واليد في النادي، وذلك ضمن جهودها لاستمرار النشاط الرياضي ورعاية اللاعبين.

وقد سجلت اللجنة فريق إنسات درجة أولى وفريق ناشئات في رياضة الهوكي، حرصًا منها على توفير فرص التدريب والتطوير للرياضيين.

أجري عملية التسجيل وائل المحلاوي، المدير التنفيذي للنادي، وبحضور د. أحمد حسانين، مدير النشاط الرياضي حيث تم تسجيل اللاعبات في الاتحاد المصري للهوكي، وشمل ذلك فريق الدرجة الأولى وفريق الناشئات، الذين يتدربون تحت إشراف المدرب معتصم والإداري سيد صادق.

في وقت سابق، قامت اللجنة أيضًا بتسجيل فريق ناشئين بنين في الاتحاد المصري لكرة اليد، مما يعكس التزامها بتعزيز النشاط الرياضي في النادي وتنمية المواهب الشابة.

تستمر لجنة تسيير الأعمال في حوكمة النادي وتحضير الجمعية العمومية القادمة بعد استكمال العضويات اللازمة.