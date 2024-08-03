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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر من داخل النادي المصري البورسعيدي أن الإدارة لم تتلق حتى الآن عرضا رسميا لضم اللاعب أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، لكن هناك محادثات جارية مع بعض الأندية الأوروبية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي منفتحة على فكرة التخلي عن اللاعب في حال وصول عرض مادي مناسب يلبي طموحات النادي.

المصري: لم نتلق حتى الآن عرضا رسميا لضم عيد وهناك محادثات من بعض الأندية الأوروبية

وأوضح المصدر أن الإدارة تضع مصلحة النادي واللاعب في الاعتبار عند مناقشة أي عروض محتملة، وأن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أي صفقة انتقال.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات الحالية تدل على الاهتمام المتزايد باللاعب من قبل الأندية الأوروبية، مما يعكس المستوى المميز الذي يقدمه عيد مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات أولمبياد باريس الجارية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التطورات حول مستقبل اللاعب.

