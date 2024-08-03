نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في المباراة الودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد الودية وذلك ضمن منافسات الاستعداد للموسم الجديد.



فاز برشلونة في أول مباراة ودية له أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.



في حين خسر ريال مدريد في أول مباراة ودية له أمام ميلان الإيطالي في مباراة سجل فيها الهدف الوحيد صامويل تشوكويزي.



التقى برشلونة وريال مدريد في 42 مباراة ودية، فاز برشلونة في 24 مباراة وفاز الريال في 6 مباريات فقط وانتهت 12 مباراة منها بالتعادل.



واجه ريال مدريد غريمه برشلونة في الدوري الإسباني خلال 189 مباراة، حيث فاز ريال مدريد في في 80 مباراة مقابل 74 مباراة للبارسا بينما انتهت 35 مباراة بالتعادل.



موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية



من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد الودية يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب ماتلايف ستاديوم وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تمتلك قناة الكويتية الرياضية حقوق إذاعة مباريات برشلونة في جولته بالولايات المتحدة، وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة Kuwait Sports HD.



من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - خيسوس فاييخو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: لوكا مودريتش - داني سيبايوس - ماريو مارتين

خط الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - إندريك