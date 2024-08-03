المصري يستأنف تدريباته الاثنين استعدادا للقاء زد وغياب دبش ودغموم بسبب تراكم الإنذارات

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته بعد غد الاثنين وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء.

المصري يستأنف تدريباته الاثنين استعدادًا للقاء زد وغياب دبش ودغموم بسبب تراكم الإنذارات

وقد تأكد غياب اللاعبين دبش ودغموم عن هذه المباراة وذلك بسبب تراكم الإنذارات حيث يشكل هذا الغياب تحديا كبيرا للجهاز الفني الذي سيتعين عليه البحث عن بدائل مناسبة لتعويض غياب اللاعبين وضمان استقرار الفريق خلال المباراة.

يحرص علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تحسين الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالإضافة إلى وضع الخطط التكتيكية التي ستساعدهم في مواجهة فريق زد.

ويأمل النادي المصري في تحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في جدول الدوري والمنافسة على المراكز المتقدمة.

