نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يضم صفقة هجومية مدوية من البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في الحصول علي خدمات المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروج لاعب بروسيا دورتموند في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن إدارة وست هام توصلت لاتفاق نهائي مع بروسيا دورتموند علي ضم نيكلاس فولكروج مقابل 27 مليون يورو، بالإضافة إلي 5 مليون يورو إمتيازات.

وأضافت أن المهاجم الألماني البالغ من العمر 31 عام، خضع للفحوصات الطبية، ومن المتوقع الإعلان عن صفقة انضمام فولكروج خلال الساعات القادمة.

نيكلاس فولكروج ينهي اتفاقه مع وست هام

وانتقل نيكلاس فولكروج إلي صفوف بروسيا دورتموند عام 2023 قادمًا من فيردربريمن بمقابل 13 مليون يورو.

وشارك المهاجم الألماني مع البوروسيون الموسم الماضي في 46 مباراة، سجل خلالهم 16 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة.