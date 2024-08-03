نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع عدي الدباغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نيكولاس أونيسي، وكيل أعمال اللاعب عدي الدباغ، عن حقيقة مفاواضات الأهلي لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية.

موقف الدباغ من الانتقال إلى الأهلي

وتحدث نيكولاس خلال تصريحات صحفية، كما ذكرت من قبل كل ما يتردد حول اهتمام الأهلي بضم اللاعب غير صحيح، أريد أن أؤكد ذلك مرة آخرى.

وأكمل، لا نفكر في الانضمام إلى الدوري المصري خلال الموسم الجديد، أو حتى بعد ذلك، طموحنا يتخطى أندية الدوري المصري مع احترامنا الكامل لهم.

واختتم، لا توجد أي فرصة لانضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي أو أي نادي مصرص خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللاعب قد تلقى عروض أوربية من أندية كبيرة.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، أكدت اهتمام النادي الأهلي بضم الفلسطيني عمر فرج الذي يلعب في الدوري السويدي، من أجل مزاملة مواطنه في صفوف الأحمر.

ويسعى النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك بها خلال الموسم الجديد.