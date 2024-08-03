نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تحتاج معرفته عن أولمبياد باريس 2024 اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستسعى العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون لإنهاء صيام الولايات المتحدة عن التتويج بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر للسيدات طوال 28 عامًا، اليوم السبت، لكنها ستواجه منافسة شرسة من عداءات جامايكا.

سيشهد اليوم الثامن من منافسات أولمبياد باريس 2024، تتويج إجمالي 31 بطلًا، وتتنافس لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز على الذهبية الثالثة لها في باريس عبر نهائي حصان الوثب.



وفيما يلي ما تحتاج معرفته عن الألعاب الأولمبية اليوم السبت:

سباق 100 متر للسيدات

حققت بطلة العالم شاكاري ريتشاردسون بداية رائعة في مشاركتها الأولمبية التي طال انتظارها، إذ تخطت منافساتها أمس الجمعة في التصنيفات بزمن 10.94 ثانية.

وانهارت أحلام ريتشاردسون في المشاركة الأولمبية قبل ثلاث سنوات عندما ثبت تعاطيها للقنب وتم حرمانها من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وسيقام نهائي سباق 100 متر للسيدات في وقت لاحق اليوم السبت.

مواجهة حاسمة على لقب حصان الوثب

تسعى سيمون بايلز إلى الفوز بميداليتها الذهبية الثالثة في باريس اليوم السبت عندما تواجه البرازيلية ريبيكا أندرادي في نهائي حصان الوثب.

وتعد أندرادي أبرز منافسة تشكل ضغطًا على بايلز.



إيمان خليف تعود إلى الحلبة

ستعود إيمان خليف إلى الحلبة في وقت لاحق اليوم لخوض دور الثمانية.

وكانت إيمان واحدة من ملاكمتين اثنتين فشلتا في اجتياز معايير الأهلية التي وضعها الاتحاد الدولي للملاكمة والتي تمنع الرياضيات اللاتي لديهن كروموسومات ذكورة من المشاركة في منافسات السيدات.

مارشان "القرش"

أربع نهائيات وأربع ميداليات ذهبية وأربعة أرقام قياسية أولمبية، أسفر تألق ليون مارشان في حوض السباحة في أولمبياد باريس عن بالسباح الأمريكي مايك فيلبس والعديد من الأساطير الرياضية في الألعاب الأولمبية.

وقال مارشان "هذا أمر جنوني. هؤلاء الرجال أساطير. أساطير في رياضتهم".

المبارزون الفرنسيون

يتطلع فريق المبارزة الفرنسي للسيدات إلى الفوز بالذهبية، بعد فوز الفرنسية مانو أبيتي-برونيه في منافسات السيف العربي لفردي السيدات، وسارة بالزر بالميدالية الفضية.

تعد فرنسا المرشح الأوفر حظًا في ظل تصدرها للتصنيف العالمي وكذلك الدعم الجماهيري الكبير.

سباق الدراجات على الطرق

يعد بطل العالم ماتيو فان دير بويل هو المرشح للفوز بلقب سباق الطرق على المسار البالغ طوله 273 كيلومترًا في باريس وما حولها.

لكنه سيواجه منافسة قوية أمام فريق بلجيكي رائع بقيادة ريمكو إيفينبول بطل السباق الفردي ضد الساعة وفوت فان آرت.

