نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض.. كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار نحو كلاسيكو الأرض، حيث يواجه فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، استعددا لبداية منافسات الموسم الجديد.

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الفريقين، من أجل الاستعداد لبداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، الذي يتنافس فيه الفريقين منذ زمن طويل.

وتحمل هذه المواجهة طابع خاص، على الرغم من أنها مباراة ودبة، حيث أعلنت إدارة الملعب الذي سيتضيف المواجهة نفاذ تذاكر الجماهير بالكامل خلال ساعات قليلة من طرحها، الأمر الذي يدل على أهمية المباراة الودية بين الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد



من المحدد أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الأحد، ضمن إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق شهر أغسطس الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد



أعلنت قناة الكويت الرياضية نقل مباراة برشلونة وريال مدريد الودية استعدادا للموسم الجديد، وستذاع المباراة عبر شاشتها.