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أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي ​برشلونة​ عرض ​لاتسيو​ من أجل الاستغناء عن أحد مهاجمي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولا يزال مستقبل المهاجم البرازيلي ​فيتور روكي​ معقدًا رغم أن برشلونة لا ينوي تسجيله في قائمة الموسم الجديد.

برشلونة يرفض الاستغناء عن فيتور روكي

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن لاتسيو أرسل عرضا رسميا يبلغ 20 مليون يورو نظير 50% فقط من حقوق روكي.

وأوضحت أن برشلونة رفض عرض لاتسيو وينتظر الحصول على عرض محسن لضم اللاعب خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت أن برشلونة ينتظر الحصول على 40 مليون يورو نظير البيع النهائي لروكي وهو رقم لا يستطيع لاتسيو الوصول إليه.