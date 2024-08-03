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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك على توجيه الشكر لروابط القلعة البيضاء في الخليج على مجهوادتهم في الفترة الحالية مع النادي.

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك ان هناك تواصل من قبل الروابط مع مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية، وقاموا بعمل عضويات كثيرة حبًا في النادي رغم تواجدهم خارج البلاد.

حسام المندوه يوجه الشكر لروابط القلعة البيضاء في الخليج

وأضاف المندوه قائلًا:" كثير من أعضاء روابط نادي الزمالك في الخليج يطروحون أفكار استثمارية مفيدة للنادي، بالإضافة إلى تحمسهم لمباريات السوبر الأفريقي والمصري التي ستقام في الخليج خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء إنبي يوم الاثنين المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

